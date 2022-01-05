شؤون فلسطينية

صحيفة تكشف: لهذا السبب أفرجت إسرائيل عن الأسير أبو هواش

صحيفة تكشف: لهذا السبب أفرجت إسرائيل عن الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل اختارت تجنب المواجهة مع قطاع غزة في قضية الأسير هشام أبو هواش.

ووفقاً للصحيفة، قررت إسرائيل إطلاق سراح هشام أبو هواش، لتتجنب على المدى القصير التصعيد العسكري في غزة، بعدما تأكدت أن المنظمات في القطاع لديها نية حقيقة للدخول في مواجهة وثني إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن الجهاد الإسلامي وحماس وضعتا إسرائيل في  إشكالية وكان أمامها خيران فقط، إما أن يموت أبو هواش وموته سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى جولة عسكرية عنيفة في قطاع غزة ، أو يطلق سراحه وتتوقف طبول التصعيد.

وكانت إسرائيل قررت يوم أمس إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش بعد 143 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، وتهديد الفصائل الفلسطينية بالدخول في مواجهة عسكرية إذا استشهد الأسير بسبب إضرابه.

أخبار ذات صلة

إعلام الاحتلال: شاكيد تنوي إعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

إعلام الاحتلال: شاكيد تنوي إعادة طرح مشروع قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بسبب (كورونا).. إغلاق سفارة فلسطين في تونس

بسبب (كورونا).. إغلاق سفارة فلسطين في تونس

هنية: نبذل جهوداً لإلزام الاحتلال بتوفير العناية للأسير ناصر أبو حميد والعمل على حريته

هنية: نبذل جهوداً لإلزام الاحتلال بتوفير العناية للأسير ناصر أبو حميد والعمل على حريته

طالع: البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح

طالع: البيان الختامي للدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة فتح

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

بقيمة 9 مليون يورو.. اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم لدعم المناطق الصناعية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات &#34;جمع الشمل&#34;

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

اشتية يوقع مع الاتحاد الأوروبي مذكرة بقيمة 9 مليون يورو لدعم المناطق الصناعية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

بدء حملة التوعية والتثقيف للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات &#34;جمع الشمل&#34;

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

مجدلاني: حكومة الاحتلال تسعى لتقويض الوجود المسيحي بالقدس للترويج للعالم أن الصراع ديني

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة

بدران: المقاومة لن تقبل باستمرار الحصار على غزة

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

منوعات

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

بطلة (العشق الممنوع) تعلن اعتزالها التمثيل.. لهذا السبب

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

صاحب أغنية (الغزالة رايقة) يكشف عن تلقيه عرض للتمثيل مع منى زكي

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

منتج لبناني يرشح تيم حسن لتجسيد شخصية رفيق الحريري

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

وفاة الموسيقار المصري أحمد الحجار عن عمر يناهز 65 عاما

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

الحكم على أحمد فلوكس بالسجن لعامين ..لهذا السبب

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

في أول لها.. ابنة روان بن حسين تصدم الجميع بجمالها

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لأول مرة.. مبارك الهاجري يكشف سبب ثروته الضخمة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

لطفي لبيب يعلق على شائعات اعتزاله التمثيل بطريقة ساخرة

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

في أول ظهور له بعد طلاقه.. أحمد الفيشاوي يثير جدلاً كبيراً برقصه

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

بعد انتحار ضحية الابتزاز الإلكتروني.. سمية الخشاب غاضبة وهذا ما قالته لقاء الخميسي

عربي

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية