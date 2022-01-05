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اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات

اتفاق جديد بين إسرائيل والإمارات لحماية الطائرات
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم)، النقاب عن اتفاق جديد بين دولة الإمارات وإسرائيل، يتضمن تولي الأخيرة حماية الطائرات الإماراتية من الهجمات.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، وقعت الإمارات عقدًا مع شركة إسرائيلية، لتزويد طائراتها بأنظمة حماية متطورة باستخدام الليزر، وأنظمة الحروب الإلكترونية المعروفة بـ "إل أيه".

وأوضحت الصحيفة، أن صفقة الشراء التي تمت مع شركة "ألبيت" الإسرائيلية، سيتم تزويدها بطائرات متعددة الوظائف من طراز (إيرباص أي 330)، والمهيأة لتزويد الوقود والنقل التابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وأشارت إلى أن نظام الحماية الإسرائيلي بالليزر من نوع "دايكيم - سكاي شيلد"، حيث يكشف للطائرة، في غضون جزء من الثانية إطلاق صاروخ كتف قادم باتجاهها، حيث يطلق النظام شعاع ليزر يعمل على تحييد الصاروخ.

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