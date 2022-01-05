شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"

الداخلية بغزة تصدر تنويهاً هاماً حول معاملات "جمع الشمل"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية الشق المدني، عن بدء استقبال معاملات الهويات (جمع الشمل)، وذلك اعتباراً من صباح الغد الخميس وفي أيام العمل الأسبوعية، من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 2:30 مساءً، وذلك في مديريات الداخلية بجميع محافظات قطاع غزة.

ونوهت الإدارة العامة للأحوال المدنية ضرورة إحضار الأوراق الثبوتية الآتية:

 صورة عن موافقة جمع الشمل.

1. صورة هوية القرين (الزوج أو الزوجة).

2. تصريح الزيارة الأصلي أو صورة عنه.

3. جواز سفر عليه ختم الدخول أو صورة ورقة الدخول.

4. صورة عن شهادة الميلاد.

5. صورة عقد الزواج.

6. بطاقة التعريف.

وأشارت إلى أنه سيتم إعداد الطلب لدى مكاتب العرائض بجوار المديريات، ومن ثم تقديمها في داخل مقر المديرية بالمحافظة.

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