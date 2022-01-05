النخالة يهاتف زوجة الأسير هشام أبو هواش ويهنئها بانتصاره

رام الله - دنيا الوطنأجرى زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اتصالاً هاتفياً بـ"أم هادي" زوجة الأسير هشام أبو هوّاش، وهنأها بانتصار زوجها.وبارك النخالة لـ"أم هادي" انتصار زوجها البطل هشام وهنأها بسلامته واطمئن على صحته، مشيداً بشجاعتها وأسرتها ووجه التحية لأهالي مدينة دورا ولأبناء الأسير هشام وعائلته.وأعلن خالد محاجنة، محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، مساء أمس الثلاثاء، أن الأسير هشام أبو هواش، أعلن فك اضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، وذلك بعد أن تقرر الإفراج عنه يوم 26 شباط/ فبراير من العام الجاري.