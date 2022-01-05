(حماس) تستنكر اقتحام منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير سعدات برام الله

عبد اللطيف القانوع

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

أحمد سعدات

رام الله - دنيا الوطنأداناقتحام قوات الاحتلال الإسرائلي منزلالأمين العام للجبهة الشعبية، والعبث بممتلكاته، وتصويره من الداخل، و"إرهاب" أسرته.وقال القانوع: "إنَّنا في حركة (حماس)، وإذ ندين بشدّة هذا الاقتحام الهمجي، لنؤكّد أنَّه يعكس السلوك الإجرامي للاحتلال الصهيوني، ويكشف حجم الاستهتار، وعدم احترام كلّ المواثيق الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية، الذي بات سمة بارزة لهذا الاحتلال".وحيا القانوع الأسير سعدات وأسرته التي واجهت غطرسة الاحتلال و"إرهابه"، مجدداً التأكيد على أنَّ هذا الاعتداء لن ينال من عزيمة الأسير سعدات، أو يؤثر على صموده داخل سجنه.