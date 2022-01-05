شؤون فلسطينية

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل

مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي، اليوم الأربعاء، مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة وذلك نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمالي الخليل.

وذكر لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "أن حادث تصادم وقع على الشارع الالتفافي الواصل بين مدينة الخليل وبلدة حلحول أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج".

وقال ارزيقات: "بأنه تم الإعلان عن وفاة أحد المصابين نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة"، مؤكداً إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

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