مصرع مواطن وإصابة ثلاثة آخرين بحادث سير شمال الخليل



وذكر لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "أن حادث تصادم وقع على الشارع الالتفافي الواصل بين مدينة الخليل وبلدة حلحول أدى لوقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى المشافي لتلقي العلاج".



وقال ارزيقات: "بأنه تم الإعلان عن وفاة أحد المصابين نتيجة إصابته بجروح بالغة الخطورة"، مؤكداً إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.





رام الله - دنيا الوطنلقي، اليوم الأربعاء، مواطن يبلغ من العمر 30 عاماً مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح مختلفة وذلك نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمالي الخليل.