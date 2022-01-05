شؤون فلسطينية

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021

المواصفات والمقاييس تعلن نتائج مسابقة زيت الزيتون الذهبي لعام 2021
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم الاربعاء عن أسماء الفائزين في مسابقة زيت الزيتون الذهبي الدورة الثالثة عشر لموسم 2021.

جاء ذلك خلال حفل اقيم اليوم تحت رعاية وزير الاقتصاد الوطني رئيس مجلس ادارة المواصفات والمقاييس ووزير الزراعة رياض عطاري، وبالتعاون مع الشركاء من وزارة الزراعة ، مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني ،مؤسسة اوكسفام ، بال تريد ، الإغاثة الزراعية ، اتحاد لجان العمل الزراعي ،المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، نقابة المهندسين الزراعيين ، جامعة بير زيت-مركز مختبرات الفحوص، المركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية ، شركة ياسر منصور اخوان ، شركة مصانع التنك، شركة الريف للاستثمار والتسويق الزراعي ، شركة الارض ، معصرة الذهب الاخضر، منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).

ومن جانبه اعرب العسيلي عن سعادته بفوز المزارعين بمسابقة الزيت الذهبي حيث اصبح تقليداً تقوم به المؤسسة وشركاؤها للسنة الثالة عشر على التوالي، وذلك لحث المزارعين لتطوير جودة هذا المنتج لما له من أهمية دينية وتغذوية واقتصادية وتراثية وثقافية، حيث ان الديانات السماوية دون استثناء تحدثت عن اهمية الشجرة المباركة وقدسيتها، ولقد اصبح الزيت الفلسطيني منتجاً غذائياً ذو أهيمة عالمية ويحتل مكاناً مرموقاً على طاولة الغذاء في العديد من البلدان، كما اكد على التوجه العالمي الجديد في هذا المجال نحو الحصول على الزيت الأجود والاكثر تميزاً.

واضاف العسيلي" إن تحديد جودة زيت الزيتون أصبح يعتمد على خصائص ومواصفات الزيت الكيماوية بالإضافة الى الخصائص الحسية ولهذا قام المؤسسة بتطوير ميثاق الجودة لزيت الزيتون، ومن يقوم بتطبيقه يضمن إنتاج زيت بكر فاخر وفق المواصفة الفلسطينية والدولية".

و أكد العسيلي على توفير كافة الدعم والإمكانيات في الوزارة لدعم هذا المنتوج الذي نسعى لنكون رائدين في انتاجه على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لما له من أثر لا يمكن إغفاله في رفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

وبدوره، هنأ رياض العطاري وزير الزراعة  الفائزين بالمسابقة، مشيراً الى ان جميع المشاركين في المسابقة هم فائزين، وهذه المسابقة تعني اننا نتجه تدريجياً لتطوير النمط الزراعي في فلسطين، وهناك محاولات عديدة للنهوض بهذا القطاع وفي مقدمتها انشاء معاصر حديثة.

ومن جانبه شكر السيد فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني، جميع الجهات الداعمة والقائمة على هذه المسابقة، وثمن دور الفريق الوطني للتذوق على الجهود المبذوله بعمليات الفحص سواء الحسية او الكيماوية، كما وشكر المزارعين الذين بذلو كل الجهد للحصول على منتجات منافسه، ونأمل ان يكون هناك قفزه نوعية للوصول للعالمية، من خلال التزام المزارعين بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تحقق الجودة، وتساهم في الوصول للعالمية.

ومن جهته افاد م. حيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، نحن كمؤسسة مواصفات اعطينا اهتماماً كبيراً لقطاع الزراعة حيث عملنا على تطوير التعليمات الفنية الالزامية والمواصفات وتم منح الشهادات في هذا المجال، وهناك ما يقارب 80 منتج فلسطيني استطاعوا تحقيق متطلبات الحصول على الزراعة الامنة التي تستهدف المنتجات الطازجة من الخضار والفواكة متبقيات المبيدات بها اقل من الحدود المسموح بها في التعليمات والمواصفات، نحن كمؤسسة موجودين لخدمة القطاعات المختلفة ومن ضمنها القطاع الزراعي ونتأمل من المزارع الفلسطيني الاستفادة من هذه الخدمات. 

وجاء ترتيب الفائزين على النحو التالي: الفائز بالجائزة الذهبية -المرتبة الاولى معصرة الاخضر لصالح المزارع راغب نادر الحاج حسن وقيمتها ( 3000) دولار كمعدات زراعية، والفائز بالجائزة الفضية – المرتبة الثانية المزارع علي عودة الحج وقيمتها (2100) دولار كمعدات زراعية، والفائز بالجائزة البرونزية- المرتبة الثالثة المزارع عبد الحميد رمضان وقيمتها (1490) دولار معدات زراعية، والفائز بالمرتبة الرابعة المزارع عبد الرحيم عسراوي وقيمتها (880) دولار.

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