بحر يدين تجديد الاعتقال الإداري للنائب أبو طير واقتحام منزلي النائبين سعدات والطل





واستنكر بحر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة ً منه ، اقتحام قوات الاحتلال منزل النائب محمد الطل في الظاهرية جنوب الخليل والتنكيل به وبأسرته، واقتحام منزل النائب المختطف أحمد سعدات.





واعتبر بحر ما يقوم الاحتلال به بحق نواب الشعب الفلسطيني استمرار في سياسة التنكيل بالنواب، ومحاولة سلخهم عن شعبهم، وترهيبهم لعدم تأدية الأمانة التي حملها إياها لهم شعبهم والقيام بواجبهم النيابي والوطني والأخلاقي والديني.





وأكد بحر أن إجراءات الاحتلال التي تخالف كافة الأعراف والقوانين، لن تثني النواب من القيام بواجباتهم، وأن سياسة الاحتلال مصيرها الفشل.





رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر تجديد محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق النائب المختطف محمد أبو طير للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر.