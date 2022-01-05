توقيع اتفاقية تعاون بين وزير الأشغال الفلسطيني والممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية

رام الله - دنيا الوطنوقعّ وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، اليوم الأربعاء، مع الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية ميشيل ريان إتفاقية للتعاون وتسهيل عمل الخدمات الكاثوليكية في كافة المشاريع التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة وخاصة مشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.وهنأ زيارة خلال مراسم التوقيع وفد الإغاثة بمناسبة قرب مرور 60 عاما على تأسيسها، وقال أن هذه الإتفاقية هي بداية للتعاون بين المؤسستين في مشاريع إعادة الإعمار، مثمنا الدور الذي تقوم به الخدمات لدعم الشعب الفلسطيني، وعلى وجه الخصوص دورها في قطاع غزة، والمتمثل بتنفيذ مشاريع تهدف إلى رفع الأذى والتخفيف من معاناة أهل القطاع الناجمة عن الحصار ومنع إعادة الإعمار عبر عرقلة دخول المواد اللازمة.وأكد زيارة على تقديم الوزارة كافة سبل الدعم لتسهيل عمل الإغاثة الكاثوليكية، التي هي بالأساس مهمة الحكومة في خدمة المواطنين، وتذليل العقبات أمام ما تنفذه من مشاريع في غزة.من جهتها شكرت ريان الحكومة وعلى وجه الخصوص الأشغال العامة على دعمها المستمر واستعداداها للتعاون لخدمة ودعم الأسر الفقيرة، وتلك التي فقدت أماكن سكنها، مؤكدة على أهمية هذا التعاون في مساعدة الأسر في غزة، والذين يعانون من فقر مدقع للحصول على الموارد والأدوات التي يحتاجونها للعيش في منازل تلبي معايير الحد الأدنى للعيش الكريم.