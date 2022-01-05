المصادقة على قانون مد الكهرباء للمنازل العربية

ميخال روزين

رام الله - دنيا الوطنصادقت اللجنة الكاملة للكنيست الإسرائلي على مشروع قانون الكهرباء الذي طرحه عضو الكنيست عن حزب (راعم) وليد طه الذي يسمح بربط المنازل في القرى العربية والبدوية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.وذكرت القناة (12) الإسرائيلية: "أن الموافقة على قانون الكهرباء في القراءتين الثانية والثالثة تم بأغلبية 61 عضوًا، فيما قاطعت المعارضة التصويت".وخلال الجلسة انتقد أعضاء الكنيست عن الليكود خاصة نفتالي بينت رئيس الوزراء، بعد التصويت على القانون ودعوه إلى إضفاء صبغة الشرعية على النقاط الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية أيضا.ورد بينت على المهاجمين له، حيث قال لهم: "أنتم لم تفعلوا شيئًا لصالح الاستيطان عندما كنتم في السلطة، وقام حراس الكنيست بالفصل بين الطرفين".واعتبر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو أنه هذا اليوم هو يوم أسود "للصهيونية" وأن الحكومة تساعد الحركة الإسلامية في الاستيلاء على النقب والجليل، وفق زعمه.وفي سياق متصل، أفادت إذاعة ( كان ) بأن كتلة ميرتص تهدد بنسف الائتلاف الحكومي اذا ما تم تكثيف أعمال البناء في مستوطنات يهودا والسامرة وإضفاء الصبغة القانونية على النقطة الاستيطانية العشوائية افيتار.وذكر مراسل الاذاعة، أنرئيسة الكتلة أبلغت أعضاءها خلال اجتماع عقد قبل ايام بأنها أوضحت للوزير زئيف إلكين من تكفا حداشا أن استمرار وتيرة البناء في يهودا والسامرة غير مقبول على حزبها .فيما رد الكين بالقول: "إن الاتفاق الائتلافي لا يفرض قيودا على اعمال البناء هذه".