نادي الأسير: الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة منذ الأمس وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأنه ترد معلومات تباعاً عن تدهور خطير جداً على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.
وقال نادي الأسير: "والتي تؤكد أنّه يتفاقم بشكلٍ متسارع وهو بغيبوبة منذ الأمس وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين".
وأضاف: "أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد أن أبلغت الإدارة الأسرى بشكل واضح بمعلومات خطيرة عن الوضع الصحيّ لناصر".
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