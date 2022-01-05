نادي الأسير: الأسير ناصر أبو حميد بغيبوبة منذ الأمس وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

وقال نادي الأسير: "





وأضاف: "أن حالة من التوتر الشديد تسود سجن عسقلان بعد أن أبلغت الإدارة الأسرى بشكل واضح بمعلومات خطيرة عن الوضع الصحيّ لناصر".





والتي تؤكد أنّه يتفاقم بشكلٍ متسارع وهو بغيبوبة منذ الأمس وموضوع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، ويعاني من التهاب خطير في الرئتين".