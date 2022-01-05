شؤون فلسطينية

فلسطين: عشر وفيات و332 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: عشر وفيات و332 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وقالت الكيلة: "إن عدد الوفيات بـ(كورونا) في فلسطين بلغ عشر وفيات وعدد الإصابات 332 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 127، بيت لحم 30، طولكرم 13، جنين 17، طوباس 7، سلفيت 3، نابلس 23، ضواحي القدس 4، الخليل 17، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 88".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 40، بيت لحم 34، طولكرم 4، جنين 15، طوباس 11، سلفيت 0، نابلس 11، ضواحي القدس 4، الخليل 72، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 118".

وسجلت ثلاث حالات وفاة في قطاع غزة، الخليل ثلاث حالات، حالة في أريحا والأغوار، حالة في بيت لحم، حالتان في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 100 مريض، بينهم 15 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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