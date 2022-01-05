شؤون فلسطينية

الخارجية: نحذر من مخاطر الإرهاب الإسرائيلي الكارثي على ساحة الصراع والمنطقة

الخارجية: نحذر من مخاطر الإرهاب الإسرائيلي الكارثي على ساحة الصراع والمنطقة
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وقالت في بيان صادر عنها: "إن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يُطلقون يومياً الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء وبانتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها وأذرعها الأمنية المختلفة".

وأشارت الى أن للسخرية يتحدث قادة الإرهاب الاسرائيلي عما يسمونه بالإرهاب وكأنهم بعيدون عنه أو يعملون ضده ويحاولون إلصاقه بالفلسطيني لإخفاء ارهابهم وممارساتهم العدوانية ضد شعبنا، هذا بالإضافة إلى التصريحات العلنية التي يطلقونها والتي تسيل منها تعابير الإرهاب، الفاشية، الحقد، الكراهية، العنصرية، ودعوات قتل الفلسطيني لمجرد أنه فلسطيني." وشدد على أن "هذا الإرهاب الإسرائيلي يحصل على شرعية في الكنيست الاسرائيلي ويحظى بالحصانة والحماية من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية".

وأكدت الوزارة، أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينظر بجدية لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل والتعامل بجدية مع مخاطره الكارثية، وتوفير جميع اشكال الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

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