الكيلة: شكلنا فريقاً طبياً مختصاً لمتابعة الحالة الصحية للأسير أبو هواش على الفور





وأضافت الكيلة: "يأتي ذلك ضمن المتابعة الحثيثة من قبل وزارة الصحة لحالة الأسير، حيث شكلنا فريقاً طبياً زاره الأسبوع الماضي لمعاينة حالته الصحية، ونحن على تواصل مستمر مع عائلته للاطمئنان على صحته وتوفير ما يلزم".



وأكدت على أن وزارة الصحة الفلسطينية تتابع إلى جانب كافة المؤسسات الوطنية التي تُعنى بملف الأسرى الوضع الصحي للأسرى داخل سجون الاحتلال، بتوجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية.



وأشارت إلى أن الأسرى يعيشون ظروفاً صحية صعبة، خاصة المرضى منهم، وفي ظل انتشار فايروس (كورونا)، مطالبة كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية لتحسين الظروف الصحية لأسرى، والإفراج عن الأسرى المرضى.



وهنأت وزيرة الصحة الأسير أبو هواش وعائلته وكل فلسطين بانتصاره في معركته لنيل حريته، بعد إضراب عن الطعام استمر ١٤١ يوماً.





رام الله - دنيا الوطنقالت مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، أنهم شكلوا فريقاً طبياً مختصاً لمتابعة الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش على الفور، مؤكدةً على أن مراكز العلاج جاهزة لاستقباله وتقديم كل ما يلزمه من علاج ورعاية ومتابعة صحية.