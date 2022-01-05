"هيئة الأسرى": تدهور صحي كبير على وضع الأسير المريض ناصر أبو حميد





رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، عن خطورة الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد ( 49 عاما)، حيث تفاقم وضعه الصحي و ازداد سوءً بعد البدء بجلسات العلاج الكيماوي.و نقل محامي الهيئة على لسان شقيق الأسير(نصر ناجي أبو حميد)، أنه بعد يومين من أخذ الأسير ناصر الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي قبل عدة أيام تدهور وضعه الصحي بشكل كبير، حيث ارتفعت حرارته لتصل الى 40 درجة، بالإضافة لمعاناتهمن صعوبة بالمشي وآلام بالجسم، و أضاف الأسير أبو حميد أن مناعة شقيقه وصلت لدرجة صفر، و ما زال بمستشفى برزلاي من يوم الخميس الماضي حتى الآن ، و وضعه مقلق للغاية.و كان أبو حميد قد خضع لعملية ازالة ورم سرطاني خبيث في الرئتين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم إزالة 10 سم من محيط الورم.علماً بأن الأسير ناصر ناجي أبو حميد/ من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.و في هذا السياق تناشد هيئة الأسرى كافة الجهات الرسمية والشعبية، المحلية و الدولية، بالعمل على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، والعمل على إعطائه أبسط الحقوق في الحصول على العلاج اللازم قبل فوات الأوان.