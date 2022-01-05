مصر تكشف عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاحات (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للصحة في مصر، عن عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية، فقد تخطى حاجز ربع مليون شخص، حيث بلغ عدد المتلقين للجرعة الثالثة حتى الآن 255706 مواطناً.وأضاف عبد الغفار: "أن الصحة أرسلت ما يزيد على ٤٠٠ ألف رسالة لمن تخطوا ٦ أشهر على الجرعة الأخيرة"، وفق (بوابة الأخبار اليوم).وتابع المتحدث الرسمي: "أن الصحة تتيح كل أنواع اللقاحات للجرعات التنشيطية، وفقاً لنوع اللقاح الذي سبق التطعيم به" ،مشيراً إلى أن الجرعة المعززة سيصدر بها شهادة لمن تلاقيها، وتم إتاحتها لمن يريد استخراجها بـ(qr) كود للسفر.