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لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

لبنان: ميقاتي يتفق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب
الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
كشف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني، أنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وقال ميقاتي جراء لقائه بالرئيس ميشال عون في قصر بعبدا: "إن الإجتماع مع فخامة الرئيس كان مثمرا وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب"، وفق (لبنان 24).

وأضاف "أبلغت فخامة الرئيس أن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين، وفور استلام الموازنة سيتم دعوة المجلس الوزراء للانعقاد".

وتابع: "أنه تم الاتفاق على الإفراج عن كل الاستحقاقات المالية لجميع الموظفين في الإدارات العامة".

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