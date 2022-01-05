دولي

مصرع عشرة أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب زورق في زنجبار بتنزانيا

مصرع عشرة أشخاص وفقدان آخرين إثر انقلاب زورق في زنجبار بتنزانيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عشرة أشخاص مصرعهم، اليوم الربعاء، إثرغرق زورقهم أثناء توجههم لحضور جنازة، بحسب  مسؤول في جزيرة زنجبار التنزانية شبه المستقلة.

وقال مطر زاهور، المفوض الإقليمي للمنطقة الجنوبية: "إن تسعة ركاب آخرين تم إنقاذهم ويتلقون العلاج بعد غرق الزورق ليلة أمس الثلاثاء بالقرب من جزيرة كيسيوابانزا المجاورة لمنطقة مكواني"، لافتاً إلى أن عددا آخر من الركاب لا يزالوا في عداد المفقودين، وفق (روسيا اليوم).

كما وتسببت الرياح القوية في توقف أعمال الإنقاذ مؤقتا، إلا أن فريق البحث سيبذل قصارى جهده للعثور على المفقودين، وفق زاهور.

وتشير السلطات إلى أن غرق الزورق كان نتيجة للأمواج العاتية والحمولة الزائدة.

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