الاحتلال الإسرائيلي يعتزم إقامة مستوطنة جديدة في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن المجلس الوطني للتخطيط والبناء الحكومي الإسرائيلي، أعطى موافقته رسميًا على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة "غلاف غزة".وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد صادق المجلس، على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة تحت اسم "حانون" وتضم 500 أسرة من المستوطنين، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.بدوره، قال أفيعاد فريدمان مدير عام وزارة الإعمار والإسكان الإسرائيلية: "يدور الحديث عن خطوة مهمة في توسيع الاستيطان في غلاف غزة، تمثل تعزيزاً كبيراً للمنطقة بأكملها".وأضاف: "نشهد زيادة كبيرة في الطلب على الانتقال جنوباً، حيث تتوافر نوعية حياة ومناطق واسعة، وأتوقع أن تفيد المستوطنة الجديدة الكثير من العائلات الشابة التي تختار العيش فيها".