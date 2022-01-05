الاحتلال يحكم على الأسير شلبي منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين



وشنت قوات الاحتلال في حينها عمليات تمشيط واسعة في القرى الممتدة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الحواجز العسكرية وكثفت دورياتها واقتحامها المنازل بحثاً عن منفذ عملية زعترة لتعتقله أخيراً.





ويحمل الأسير شلبي الجنسية الأميركية وأب لسبعة أبناء، وقد أصيب بجروح طفيفة لحظة تنفيذه العملية، حيث وصل للمكان بسيارته وأطلق عشر رصاصات تجاه المستوطنين المتوقفين عند حاجز زعترة، في غضون بضع ثوان.





رام الله - دنيا الوطنحكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على الأسير منتصر شلبي منفذ عملية زعترة بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى غرامة مالية 2.5 مليون شيكل.وفي 2 آيار/ مايو من 2021، أصيب ثلاثة مستوطنين وأعلن عن مقتل أحدهم لاحقاً، خلال عملية إطلاق نار، نفذها شلبي على حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس.