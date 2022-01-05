الأمم المتحدة: إغلاق برامج إغاثة حيوية في اليمن جراء نقص التمويل

رام الله - دنيا الوطنكشفت الأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء، عن إيقاف برامج إغاثة حيوية في اليمن بسبب نقص التمويل، في ظل استمرار المعارك في عدة مناطق في البلد الفقير.وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نتيجة نقص التمويل، تضطر وكالات إغاثية إلى إيقاف أو تقليص برامج إغاثية حيوية، بما في ذلك برامج في مجالات الغذاء والتغذية والصحة والمياه".وأضاف: "أن هناك حاجة عاجلة إلى التمويل لضمان استمرار تدخلات منقذة للأرواح للملايين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية".وفي وقت سابق، حذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي، من خفض برامجها، إذ لم تتلق سوى 2.68 مليار دولار من أصل 3.85 مليار دولار طلبتها عام 2021، من المانحين حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر.وأمس الاثنين، قال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن الاثنين: "إنه رغم استمرار الجهود للتخفيف من مخاطر المجاعة في اليمن، لا يزال انعدام الأمن الغذائي يمثل تحديًا رئيسيًا".وأشار المكتب في بيان له عن انعدام الأمن الغذائي الحاد حقيقة واقعية بالنسبة لـ 16.2 مليون شخص في اليمن، كما يعاني 40% من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليوناً من نقص في الغذاء".الجدير ذكره، أن الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في اليمن، بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في الشمال والحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من تحالف تقوده السعودية في الجنوب، تسببت بانهيار اقصادي، وأزمة إنسانية في العالم.