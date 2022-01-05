دولي

ماكرون: أرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكن لم أحسم قراري بعد

ماكرون: أرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية لكن لم أحسم قراري بعد
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، أنه يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه لم يحسم قراره بعد.

وقال ماكرون، في مقابلة مع صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية: "أرغب بالترشح، عندما تسمح الظروف الصحية وتتضح الأمور بالنسبة لي وبالنظر إلى المعادلة السياسية سأكشف عن القرار".

وأضاف رداً على أسئلة قراء الصحيفة قائلاً: "هذا القرار يتعزز في داخلي، وأحتاج إلى التأكد من أنني قادر على تحقيق ما أصبو إليه"، وفق ما نقل موقع (العربية نت).

ووفق الجدول الزمني المعلن، تشهد فرنسا انتخابات رئاسية في نيسان/ أبريل المقبل، ثم انتخابات تشريعية في حزريان/ يونيو.

وانتُخب الرئيس إيمانويل ماكرون في السابع من أيار/ مايو عام 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.

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