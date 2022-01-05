عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صباح اليوم الأربعاء،

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعة من المستوطنين برفقة حاخامات، المسجد الأقصى المبارك،بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات برفقة حاخامات قدموا شروحات مزيفة عن الهيكل المزعوم.وقال دائرة الأوقاف: "إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، فيما تولت عناصر من شرطة الاحتلال حماية المقتحمين وتسهيل الاقتحامات، من خلال التدقيق في هويات المصلين أثناء دخولهم للمسجد الأقصى في محاولة لتفريغه".