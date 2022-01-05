عشرات المستوطنين وطلبة معاهد "توراتية" يقتحمون باحات الأقصى





رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الأربعاء المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قواتالاحتلال.وأفادت مصادر مقدسية بأن من بين المقتحمين عددا من طلاب المعاهد التوراتية، الذين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية، وسط صلوات جهرية في محاولة استفزاز المقدسيين المرابطين فيالمسجد.وتشهد فترة الاقتحامات إخلاء قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من المسجد من المصلين والمرابطين، وذلك لتسهيل اقتحام المستوطنين.وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقومون بها تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك.وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضانالمبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة.وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا في عام 2019.وخلال الاقتحامات، كان المستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية، ويرفعون علم الاحتلال، وينفخون في البوق.ومن أبرز الانتهاكات بحق الأقصى خلال عام 2021م، إجراء الاحتلال مسح ضوئي لساحات الأقصى لم يُعرف الهدف منها حتى اللحظة، وإغلاق أبوابه باستمرار، ومنع المصلين من الدخول أو الخروج إليه.