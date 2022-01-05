شؤون فلسطينية

سلفيت: مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون ويهددون باقتلاع المزيد

سلفيت: مستوطنون يقتلعون 50 شتلة زيتون ويهددون باقتلاع المزيد
رام الله - دنيا الوطن
اقتلع مستوطنون، مساء أمس الثلاثاء، 50 شتلة زيتون، تعود ملكيتها للمزارع صالح الشنار، شمال بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المزارع الشنار: "إن مستوطني "عالي زهاف " اقتلعوا ما يزيد عن 50 شتلة زيتون بعمر أربع إلى ست سنوات، أثناء تجريفهم لمساحات واسعة من الأراضي، في إطار خطة توسعة المستوطنة على حساب أراضي المنطقة، والتي تعرف بخلة القمح وعراق سوكية".

وأشار إلى أن "مسؤول أمن" المستوطنة قام بتهديده باقتلاع ما تبقى من أشجار الزيتون في حال لم يقم باقتلاعها بنفسه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

الجدير بالذكر أن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا بسرقة 80 شجرة زيتون، قبل عدة أيام.

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