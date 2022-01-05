الاحتلال يداهم منزل الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير أحمد سعدات برام الله

رام الله - دنيا الوطنقال مكتب إعلام الأسرى، صباح اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرايلي داهمت فجر اليوم منزل الأسير أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية في مدينة رام الله وقامت بتفتيشه.ويشار إلى أن الاحتلال، اعتقل 11 مواطنًا من مدن الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، فيما أكدت مصادر محلية، إنه عرف من بين المعتقلين الأسرى المحررين نظير نصار، ومالك عبد القادر جعاري، وفؤاد القب، وفادي رداد، والمواطن نادر الخاروف وجميعهم من طولكرم، وفق (الرأي).وقالت المصادر: "أن القوات اعتقلت من نابلس كلا من طالب غسان سيف، وعصام أيمن أبو عمر، وخزام إياد دغلس، وأنس الأشقر، ونبيل ذياب أحمد عادل من أبو ديس شرق القدس".