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مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية

مصر تترقب صدور الحكم النهائي على مرتكب جريمة الإسماعيلية
مرتكب جريمة الإسماعيلية في مصر
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حكمها على عبد الرحمن نظمي، المتهم في القضية المعروفة بـ"مذبحة الإسماعيلية"، ومن المرجح أن يصدر حكم الإعدام بحقه.

وكان نظمي متهم بقتل مواطن ذبحاً عمداً، والشروع في قتل إثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في قضية أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق (اليوم السابع).

وكانت قد قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إحالة أوراق المتهم للمفتي، وحددت جلسة اليوم الأربعاء للنطق بالحكم.

ويتوقع اليوم ستة سيناريوهات، السيناريو الأول في مد أجل الحكم لجلسة أخرى، وذلك لاعتبارات تراها المحكمة منها على سبيل المثال لا الحصر تعذر حضور المتهم لدواعي أمنية أو بسبب حالة الطقس، أما السيناريو الثاني هو أن يأتي رأي مفتي الجمهورية في القضية موافقا على الإعدام لسفاح الاسماعيلية، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهم.

أما السيناريو الثالث هو إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة على إعدام سفاح الإسماعيلية، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام.

أما السيناريو الرابع إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الرابع.

بينما السيناريو الخامس يتمثل في أن يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهم، وهو السيناريو الخامس، حيث يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية.

أما السيناريو السادس والأخير فهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم، وفي حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى.

يشار إلى أنه ثبت من تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلو المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسياً أو عقلياً، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحالي أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسؤولا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

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