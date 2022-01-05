الهند تعلن بدء الموجة الخامسة من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلن ساتيندار جاين وزير الصحة في دلهي بالهند، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حوالي 10000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لهذا اليوم، كاشفاً عن بدء الموجة الخامسة من الفيروس.وقال جاين: "إنه من المتوقع أن يرتفع معدل الإصابات الإيجابية إلى 10 في المائة في العاصمة دلهي"، وفق (روسيا اليوم).وأضاف: "أن الموجة الثالثة انطلقت في الهند، وبالنسبة إلى دلهي، فهذه هي الموجة الخامسة من فيروس كورونا".وحذر وزير الصحة سكان دلهي من أنه على الرغم من أن أعراض متحور(أوميكرون) تبدو خفيفة، يجب الالتزام بجميع البروتوكولات المتعلقة بفيروس (كورونا).وأمس الاثنين، سجلت العاصمة الوطنية دلهي 5481 حالة إصابة بفيروس (كورونا) وثلاث وفيات ذات صلة، من جانبها، أعلنت الحكومة قيودا جديدة بما في ذلك حظر التجول في عطلة نهاية الأسبوع.