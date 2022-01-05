العراق: هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، صباح اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ على معسكر النصر غربي العاصمة بغداد، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تتابع تحقيقاتها للوصول إلى المنفذين.وذكرت خلية الإعلام في بيان أن "صاروخ سقط على معسكر النصر غربي بغداد، حيث كان انطلاقه من منطقة حي الجهاد"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأضاف أن "القوات الأمنية عثرت على منصة لاطلاق الصواريخ عليها صاروخ لم ينطلق عيار 240 ملم" مبيناً أنه "تم تفكيكه وتسليمه إلى مديرية الأدلة الجنائية".بدورها، نقلت وكالة (رويترز)، عن مصادر أمنية عراقية قولهم إن: "صاروخ كاتيوشا أصاب قاعدة عسكرية عراقية تستضيف قوات أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، دون وقوع إصابات".