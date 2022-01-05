الرئيس بختام دورة الثوري: لم أكن متفائلًا أكثر من اليوم بإقامة الدولة وعاصمتها القدس

مساء اليوم الثلاثاء،

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس،إن القدس هي عنوان القضية وبالرغم من صعوبة الظروف التي نعيشها، فلم يكن متفائلًا أكثر من اليوم بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، مؤكدًا أن ثمن الصمود هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.وبارك الرئيس في كلمة ألقاها، في ختام أعمال الدورة التاسعة للمجلس الثوري لحركة (فتح)، للأسير هشام أبو هواش صموده في وجه الاحتلال، وتمنى للأسير المناضل ناصر أبو حميد الشفاء والتحرر العاجل، مشيدًا بصمود عائلة أبو حميد وما قدمته، كما ترحم سيادته على عضو المجلس الثوري الراحل الدكتور حنا عيسى.وأضاف الرئيس عباس: "أن هذه الدورة انتهت ولكن المهمات لم تنته، لذلك المطلوب تضافر جهود الجميع إلى النهاية لنودّع مرحلة انتهت ونبني ونؤسس لمرحلة قادمة وهذا هو الأهم".وأكد الرئيس أن دورة المجلس المركزي القادمة في غاية الأهمية، نظرًا لأهمية ودقة المرحلة التي نعيشها، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية والتخاذل الدولي، مشيراً إلى أهمية الموقف الذي سيصدر عن المركزي، في ظل ما يعيشه الشعب من لحظات مهمة وخطيرة.وتابع الرئيس: "منذ بدء الثورة تعرضنا لمؤامرات كثيرة بسبب مواقفنا وصمودنا على الثوابت والمواقف الوطنية وحفاظنا على وحدة الحركة وعلى القرار الوطني الفلسطيني المستقل، وذلك لأننا لا نقبل لأحد أن يتدخل في شؤوننا كما أننا لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون أحد".وأكمل الرئيس: "أننا نثق بقدرتنا على الصمود وتحقيق الأهداف وذلك لأننا على حق، وسنحافظ على عهد الشهداء والجرحى والأسرى".