شؤون فلسطينية

(النضال الشعبي وفتح) تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية في قطاع غزة

(النضال الشعبي وفتح) تؤكدان ضرورة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني شخصيات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح لتهنئتهم بمناسبة ذكرى انطلاقتهم وانطلاقة الثورة الفلسطينية ال57 يرأسه محمود الزق عضو المكتب السياسي للجبهة وأعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية ورفاق الجبهة.

حيث نقل الوفد تحيات الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر الجبهة لقيادة وكوادر حركة فتح وعلى رأسها الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وخلال اللقاء تم التأكيد ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتأكيدا لوحدة شعبنا السياسية والجغرافية.

وأيضا على ضرورة أجراء الانتخابات للمجالس المحلية في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية والتي هي حق للمواطنين الفلسطينيين باختيار من يمثلهم بشكل ديمقراطي في المجالس المحلية وذلك التزاما بالمرسوم الرئاسي للانتخابات والإلتزام بإجراءات وقرارات لجنة الانتخابات المركزية.

كما أكد الطرفان على ضرورة أنهاء الانقسام البغيض واستعادة وحدة شعبنا الوطنية لمواجهة التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية من الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل التي لا تعترف بالمطلق بحقوق شعبنا الفلسطيني بتقرير المصير وإقامه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة لللاجئين وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

حيث تم الإشادة بجهود الوفد الفلسطيني المتوجه الى العاصمة السورية "دمشق "من قبل القيادة الفلسطينية لترتيب البيت الوطني الفلسطيني لتعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا الفلسطيني.

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