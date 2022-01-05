الحكومة اللبنانية تتبرأ من تصريح حسن نصر الله عن السعودية

نجيب ميقاتي

حسن نصر الله

رام الله - دنيا الوطنتبرأرئيس الحكومة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، من تصريحالأمين العام لحزب الله عن السعودية، الذي قال فيه "الإرهابي هو الذي يصدر الفكر الداعشي الوهابي إلى العالم وهو أنتم".وقال ميقاتي: "طالما دعونا إلى اعتماد النأي بالنفس عن الخلافات العربية وعدم الإساءة إلى علاقات لبنان مع الدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق كانت دعوتنا إلى أن يكون موضوع السياسة الخارجية على طاولة الحوار لتجنيب لبنان تداعيات ما لا طائل له عليه".وشدد على أن ما قاله حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله بحق المملكة العربية السعودية مساء أمس الثلاثاء، لا يمثل موقف الحكومة اللبنانية والشريحة الأوسع من اللبنانيين، وليس من مصلحة لبنان الإساءة إلى أي دولة عربية، خصوصا دول الخليج.وأضاف: "فيما نحن ننادي بأن يكون حزب الله جزءا من الحالة اللبنانية المتنوعة ولبناني الانتماء، تخالف قيادته هذا التوجه بمواقف تسيء إلى اللبنانيين أولا وإلى علاقات لبنان مع أشقائه ثانيا"، داعياً الجميع إلى الرأفة بهذا الوطن وإبعاده عن المهاترات التي لا طائل منها.وتابع: "لنتعاون جميعاً لإخراج اللبنانيين من وحول الأزمات التي يغرقون فيها، فنعيد ترميم أسس الدولة وننطلق في ورشة الانقاذ المطلوبة، بالله عليكم ارحموا لبنان واللبنانيين وأوقفوا الشحن السياسي والطائفي البغيض".وكان نصر الله قال في كلمة متلفزة الاثنين الماضي: "إن مشكلة السعودية في لبنان هي مع الذين هزموا مشروعها في المنطقة ومنعوا تحويل لبنان إلى إمارة سعودية".واتهم السعودية بأنها كانت شريكة في الحرب الكونية على المنطقة، وأنها وقفت وراء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).