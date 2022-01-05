تونس تسجل ارتفاعاً جديداً في إصابات فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنتواصل تونس تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء أمس الثلاثاء، تسجيل سبع وفيات إضافة إلى 2275 إصابة بالفيروس من مجموع 23361 تحليلاً مخبرياً.وأوضحت الوزارة أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفاً و606 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس بلغ إلى حدود يوم أمس 329 شخصاً، ليكون بذلك العدد الجملي للمتعافين، 796 ألفا و222 شخصاً.وأشارت إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص بلغ 321 مصاباً، بينهم 48 حالة جديدة ليوم الاثنين، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 84 في حين يخضع 12 شخصاً للتنفس الاصطناعي.