وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي لبحث العلاقات الاستراتيجية



وناقشا خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وفق (واس).



كما أجرى الوزيران خلال الاتصال، العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.