ناصيف: انتصار "أبو هواش" سيكون دافعًا لانتصارات أخرى يقودها أبطال الحركة الأسيرة

رام الله - دنيا الوطنبارك القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رأفت ناصيف، انتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش في معركة الأمعاء الخاوية بعد 141 يومًا من الإضراب عن الطعام، وهذا الانتصار سيكون دافعًا لانتصارات أخرى يقودها أبطال الحركةالأسيرة على السجان الإسرائيلي.وقال ناصيف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه، اليوم الأربعاء: "إنّ ما حققه الأسير هشام أبو هواش بصموده يُكتب في سجل الشرف لإرادة الأسير الفلسطيني البطل في وجه الصلف والقهر والجبروت الإسرائيلي، كما يسجل لكل أبناء شعبنا وأحرار العالم الذين وقفوا وقفة عز وشرف إلى جانب الأسير".وفي ضوء هذا الانتصار الجديد، أكد ناصيف "مساندتنا للأسرى الإداريين في معركتهم المفتوحة، والتي بدأت قبل أيام بمقاطعة محاكم الاحتلال الهزلية، وصولا إلى إنهاء المسرحية العبثية المسماة "الاعتقال الإداري".ودعا القيادي في (حماس)، أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والأحرار في كل مكان إلى مزيد من التضامن والمؤازرة لأسرانا البواسل الذين يواجهون سجانًا بلا قيم ولا مبادئ ولا يقيم وزنا للأعراف أو القوانين الدولية، سعيًا نحو الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.