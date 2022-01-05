القواسمي: إتتصار الهواش تعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني





و أضاف" إنتصار أبو هواش هو انتصار على المحتل الإسرائيلي أن يعلم جيدا أن فجر الحرية آت ولن توقفه الجدران الأسمنتية والثكنات العسكرية أمام عزيمة وإصرار وصمود شعبنا الفلسطيني البطل".





رام الله - دنيا الوطنقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي بإسم حركة (فتح) أسامه القواسمي: "إن إنتصار الأسير البطل هشام أبو هواش بأمعاءه الخاوية، وبإضرابه عن الطعام لمدة 141 يوما، وكسره لإرادة المحتل بإرادته الفولاذية، هو إنتصار للشعب الفلسطيني، وتعبير مباشر عن إرادة شعب مصمم على الحرية والإستقلال".