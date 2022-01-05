دولي

بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة فيروس (كورونا)

بايدن: لدينا خطة تمويلية بـ1.9 تريليون دولار لمواجهة فيروس (كورونا)
الرئيس الأمريكي جو بايدن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن خطته التمويلية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) والتي تقدر بـ1.9 تريليون دولار، تتضمن مليارات الدولارات للمساعدة فى دعم إعادة فتح المدارس، مشيراً إلى الحاجة إلى إغلاق المدارس في ظل موجة الانتشار الكبيرة لمتحور (أميكرون).

وقال بايدن في تصريحات بالبيض الأبيض: "إنه ليس لدى الإدارة الأمريكية سبب للتفكير في المرحلة الراهنة أن أوميكرون أسوأ للأطفال من المتحورات السابقة، ونحن نعلم أن أطفالنا يمكن أن يكونوا آمنين وهم بالمدارس، وهذا هو السبب في ضرورة أن تظل المدارس مفتوحة ، فهم يحصلون على ما يحتاجونه".

وأضاف: "أن 130 مليار دولار من خطة مواجهة فيروس كورونا التي تم تمريرها في شهر مارس الماضي اتجهت لإعادة فتح المدارس، وهناك 10 مليارات إضافية خصصت لإجراء اختبارات كورونا في المدارس وقد تم توجيه هذه الأموال للولايات ولإدارات المدارس التي أنفقتها بصورة جيدة". 

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