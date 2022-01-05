شؤون فلسطينية

أبو كويك: انتصار "أبو هواش" انتصار لقيادة المقاومة وجماهيرها

أبو كويك: انتصار "أبو هواش" انتصار لقيادة المقاومة وجماهيرها
القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن انتصار الأسير البطل هشام أبو هواش  بعد 141 يوما من معركة الأمعاء الخاوية نصر للأسير ولكل من وقف خلفه.

وأكد أبو كويك أن قيادة المقاومة وجماهيرها انتصرت اليوم إلى جانب الأسير أبو هواش، وهي التي وقفت خلف الأسير البطل وآزرته ونصرته بفعالياتها وبتهديدها الاحتلال.

وشدد على أن رسائل المقاومة والجماهير التي انتفضت نصرة للأسير أبو هواش أكدت على أنه ليس وحده في معركة الجوع والأمعاء الخاوية، وأن المقاومة يدها على الزناد وعينها تترقب  ابنها الأسير وتتابعه.

وقال أبو كويك: "نعم انتصر أبو هواش وانتصرت قوى شعبنا الملتف والمتضامن  مع أسراه البواسل، هذا النصر سيفتح بإذن الله باب الانتصار للأسرى الإداريين، ويعبد الطريق لإنهاء الاعتقال الإداري وسيفه المسلط على رقاب أبناء شعبنا".

وهنأ القيادي أبو كويك البطل أبو هواش وهنأ قيادة المقاومة وشعبنا الصابر المرابط على هذا الإنجاز العظيم، سائلا السلامة التامة للبطل هشام أبو هواش.

وانتزع الأسير أبو هواش (40 عامًا) بأمعائه الخاوية انتصارًا على الاعتقال الإداري، بعد 141 يوما من إضرابه عن الطعام، وأرغم محكمة الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء على إقرار الإفراج عنه.

وعمّت احتفالات الشوارع في محيط منزل الأسير أبو هواش في الخليل، بعد انتزاعه نصرًا بمعركة الأمعاء الخاوية ووقف الاعتقال الإداري بحقه.

وتجمعت حشود من المواطنين أمام منزل أبو هواش وسط هتافات متغنية بانتصار الأسير وداعمة للمقاومة، وداعية لنصرة الأسرى.

وجاء قرار الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش مع دخوله في حالة صحية حرجة واتساع رقعة التضامن الشعبي والعالمي رفضا لاعتقاله الإداري وتزامنا مع تهديد المقاومة بالرد العسكري وقلب الطاولة على الاحتلال إذا ما أصاب الأسير أبو هواش أي مكروه.

وعانى الأسير أبو هواش من غيبوبة خلال آخر 5 أيام وقبلها عانى من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

واعتقلت سلطات الاحتلال أبو هواش في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ).

وتعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

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