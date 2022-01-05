الإحصاء الفلسطيني يعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر





رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 1.10% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.74 خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بـ 107.56 خلال شهر تشرين اول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.26% خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين ثاني 2021 مقارنة بشهر تشرين أول 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات التبغ.و سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.