(النضال الشعبي) تبارك انتصار الأسير أبو هواش الذي انتزع حريته بإرادته وصموده



وقال ممثل الجبهة في لجنة الأسرى بقطاع غزة ناهض شبات: "إن انتصار الأسير هواش في إضرابه عن الطعام لأكثر من ١٤١يوم هو كسر الإجراءات الفاشية ضد أسرانا الأبطال من خلال نضالات الحركة الأسيرة، ووقوف شعبنا بكافة أطيافه السياسية والمجتمعية في موقف موحد مع الأسرى في مواجهة تغول إدارة السجون علي حقوقهم، التي أنجزوها بالجوع والدم ومن خلال انتصارهم على جلاديهم من خلال صمودهم وثباتهم رغم القهر والظلم وجبروت الاحتلال.



وأضاف شبات "نبارك هذا الانتصار للأسير أبو هواش وللحركة الأسيرة بأمعائه الخاوية التي صنعت انتصارا للإرادة والعزيمة والصمود ضد قرارات حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق أسرانا الأبطال فرسان الوطن".







رام الله - دنيا الوطنهنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، شعبنا الفلسطيني بانتصار الأسير هشام أبو هواش في إضرابه عن الطعام لليوم الواحد والأربعون بعد المئة، رفضاً لسياسة اعتقاله الإداري، والذى أنتزع بصموده وارادته حريته من السجان الإسرائيلي ومن حكومة الاحتلال بإضرابه عن الطعام لليوم ١٤١يوم.