شؤون فلسطينية

"الاحصاء": ارتفاع كميات الانتاج الصناعي في تشرين الثاني

"الاحصاء": ارتفاع كميات الانتاج الصناعي في تشرين الثاني
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء التي أصدرت نتائجها، أمس الثلاثاء، ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.10% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، على أساس شهري.

وقال الاحصاء: "إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 108.74 خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، مقارنة بـ 107.56 خلال شهر تشرين اول/ أكتوبر 2021 (سنة الأساس 2019 = 100)".

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 2.26% خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 مقارنة بشهر تشرين أول/ أكتوبر 2021، أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الاساسية ومستحضراتها، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة منتجات التبغ.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 11.33% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.53% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

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