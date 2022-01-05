قنيطة: انتصار المعتقل هشام أبو هواش يشكل انتصاراً للشعب الفلسطيني



وطالب قنيطة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.



ووصف قنيطة الاعتقال الادارى بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الانسانى.







رام الله - دنيا الوطنبارك رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة انتصار المعتقل هشام أبو هواش بعد صمود أسطورى دام 141 من الاضراب المفتوح عن الطعام، مؤكداً أن هذا الانتصار هو انتصار للشعب الفلسطيني عامة وللأحرار والشرفاء في كل العالم ، وللأسير أبو هواش وعائلته وذويه والذين ساندوه ودعموه طوال اضرابه عن الطعام.وقال قنيطة: "إن الأسير أبو هواش أوضح للعالم من خلال الإضراب أن دولة الاحتلال متجاوزة كل الاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية والقانون الدولى الانسانى، وأن هنالك 500 معتقل إدارى بدون لائحة اتهام وبملف سرى لايزالون رغم الاعتقال".