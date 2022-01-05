توقعات بارتفاع الإصابات بـ (كورونا) لأكثر من 12 ألف إصابة في إسرائيل





يشار إلى أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بخطيرة يقف حاليًا عند مائة وستة عشر".



وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح أمس انه تم خلال يوم مضى تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)، وقفزت نسبة النتائج الإيجابية إلى خمسة فارزة واحد وخمسين بالمائة فيما ارتفع مؤشر تكاثر العدوى إلى واحد فارزة واحد وتسعين.





رام الله - دنيا الوطنيتوقع بأن يجاوز عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل عتبة الاثني عشر الفا وان يبلغ معدل الاصابات في غضون اسبوع او اسبوعين عشرين الفا كل يوم .وقال دورون غزيت العضو في طاقم خبراء الجامعة العبرية لرصد الجائحة: "إن الحالات المرضية الخطيرة بسبب الفيروس في المستشفيات ستتراوح ما بين خمسمائة وثمانمائة في العشرين من الشهر الجاري"