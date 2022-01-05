دولي

295 مليون إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

295 مليون إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، حول العالم إلى 295 مليونا و222 ألفا و31 حالة، بحسب ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.

وقالت الجامعة: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و457 ألفا و484 حالة".

وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 57 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 35 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.3 مليون حالة".

وتابعت: "تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 830 ألفا و71 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 619 ألفا و654 وفاة، ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 482 ألفا و551 حالة".

 

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