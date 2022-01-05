(المقاومة الشعبية) تعقّب على انتصار الأسير أبو هواش

وأضافت "ان انتصار الأسير البطل هشام أبو هواش تأكيد على قوة وصلابة وعزيمة شعبنا الفلسطيني.





وتابعت: "نهنئ أسيرنا و عائلته وأحبابه وشعبنا الفلسطيني، مع عهدنا لكافة أسرانا أن نواصل العمل من أجل تحريرهم وكسر قيدهم حتى يعودوا مرفوعي الرأس الى أحضان شعبنا".



وأكدت الحركة: "لقد عجز الاحتلال وآلة حربه أن يقضوا على عزيمة وإصرار الأسير هشام أبو هواش التواق لتنسم عبير الحرية، ورفع اسم فلسطين عالياً رغم كيد وغطرسة كيان الصهاينة".