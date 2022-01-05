(المقاومة الشعبية) تعقّب على انتصار الأسير أبو هواش
عبرت حركة المقاومة الشعبية، عن اعتزازنا بالأسير هشام أبو هواش وكل أسرانا البواسل الذين يخوضون معركة الشرف والكرامة في مواجهة "العدو الصهيوني من أجل انتزاع حقوق شعبنا من بين أنياب المحتل المجرم".
وأضافت "ان انتصار الأسير البطل هشام أبو هواش تأكيد على قوة وصلابة وعزيمة شعبنا الفلسطيني.
وأكدت الحركة: "لقد عجز الاحتلال وآلة حربه أن يقضوا على عزيمة وإصرار الأسير هشام أبو هواش التواق لتنسم عبير الحرية، ورفع اسم فلسطين عالياً رغم كيد وغطرسة كيان الصهاينة".
وتابعت: "نهنئ أسيرنا و عائلته وأحبابه وشعبنا الفلسطيني، مع عهدنا لكافة أسرانا أن نواصل العمل من أجل تحريرهم وكسر قيدهم حتى يعودوا مرفوعي الرأس الى أحضان شعبنا".
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