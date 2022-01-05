التحالف العربي يعلن تدمير مخزنين للطائرات المُسيّرة في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن تدمير مخزنين للطائرات المسيرة، إضافة لورشتين في العاصمة اليمنية صنعاء.وقال التحالف في بيان: "نفذنا ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة استجابة لتهديد المسيرات من صنعاء"، مشيراً إلى أنه دمر "مخزنين للطائرات المسيرة بمعسكر ضبوه" بالإضافة إلى "ورشتين لتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة بمعسكر الفرقة الأولى مدرع".وطلب التحالف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من مواقع قوات الحوثييين المستهدفة، قائلاً: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".وأشار التحالف إلى أن العملية بصنعاء "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".