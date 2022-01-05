دولي

زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كلمة مسيئة ضده

زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلاف الكوريين بسبب كلمة مسيئة ضده
الرئيس الكوري الشمالي كيم يونغ أون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلامية، مساء اليوم الثلاثاء، بفتح السلطات في كوريا الشمالية تحقيقات مع الآلاف لمعرفة صاحب كتابات مسيئة لرئيسها كيم يونغ أون على الجدران.

ووفقاً لتلك الوسائل، فإن السلطات تجمع عينات كتابة بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة، حيث أن الجملة التي كتبت على الحائط  تضمنت شتماً وعبارة "الناس يتضورون جوعاً حتى الموت بسببك".

يُشار إلى أنّ زعيم كوريا الشمالية كان قد صرّح مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري إلى أنّ عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت.

وتخضع كوريا الشمالية لسيلٍ من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية، مما أدى لخلق حالةٍ من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المحكم للحدود بسبب جائحة (كورونا)، مما يشكّل عاملاً ضاغطاً على اقتصادها.

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