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شاهد: مصرع امرأة وإصابة 13 شخصاً في حادث اصطدام 30 سيارة في تونس

شاهد: مصرع امرأة وإصابة 13 شخصاً في حادث اصطدام 30 سيارة في تونس
جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
مصرع امرأة وإصابة 13 شخصاً، أمس الثلاثاء، إثر  حادث مروري على الطريق السيارة الحمامات بتونس، حسب الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية.

وقال المتحدث: "إن الحادث تمثل حسب المعطيات الأولية في اصطدام حوالي 30 سيارة بالطريق السيارة الحمامات - تونس (بين النقطتين الكيلومتريتين 54- 52 في اتجاه تونس) جراء الضباب".

وأضاف: "أن فرق النجدة والانقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل معززة بفرق الإسعاف بالإدارة الجهوية للحماية المدنية ببن عروس والوحدة المختصة تدخلت، حيث تم إسعاف عشرة مصابين ونقلهم إلى المستشفيين المحليين بقرمبالية وبوفيشة، فيما تم نقل ثلاثة مصابين من قبل الصحة العمومية".

كما تمت انتشال الجثة وتسليمهما إلى وحدات الحرس الوطني، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق، حذرت الإدارة العامة للحرس مستعملي الطريق من ضباب كثيف بعدد من الطرقات، ودعتهم إلى أخذ الاحتياطات اللاّزمة وترك مسافة الأمان والتعديل من السرعة مع استعمال الأضواء أثناء التنقل والتقيد بقواعد السير والجولان.

 





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