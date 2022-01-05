دولي

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً نحو البحر الشرقي

كوريا الشمالية تطلق مقذوفاً مجهولاً نحو البحر الشرقي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قذيفة غير محددة باتجاه البحر الشرقي، وذلك في أول استعراض للقوة لبيونغ يانغ هذا العام.

وبحسب وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية، أعلنت هيئة الأركان المشتركة (JCS) عن الإطلاق الأخير في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين، دون تقديم مزيد من التفاصيل،

وتعد مقذوفة اليوم أول إطلاق منذ أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً جديدًا أطلقته غواصة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

ومطلع كانون الثاني/ يناير الحالي، قال مسؤولون في بيونغ يانغ إن "عدم الاستقرار المتزايد للوضع العسكري في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية تتطلب منا أن ندفع بقوة إلى الأمام من خلال تعزيز قدرات الدفاع الوطني دون أي عوائق".

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