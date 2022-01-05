العاهل الأردني يناقش هاتفياً مع المستشار الألماني سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية



وهنأ الملك، خلال الاتصال، المستشار الألماني بمناسبة توليه منصبه، مشيراً إلى أهمية الاستمرار بتوطيد العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والبناء عليها، وفق (بترا).



وأكد الملك على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وألمانيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالحهما، ويسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق السلام في العالم.



وتناول الاتصال إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود مكافحة جائحة (كورونا)، والحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنناقش الملك الأردني عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك عبر اتصال هاتفي، علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.